На Тернопільщині оголошено штормове попередження через густий туман.

Про це повідомили у ГУ ДСНС у Тернопільській області.

За інформацією Тернопільського обласного центру з гідрометеорології, 21 січня вночі та вранці на дорогах області очікується туман. Видимість становитиме всього 200–500 метрів.

Рятувальники закликають водіїв бути максимально обережними. В умовах обмеженої видимості ризик ДТП значно зростає.

Основні правила безпеки у тумані

Знизьте швидкість. Вона має бути такою, щоб ви встигли загальмувати у межах видимості дороги.

Увімкніть світло. Використовуйте ближнє світло фар або протитуманні ліхтарі.

Важливо: не вмикайте дальнє світло — воно «засвічує» туман і лише погіршує видимість.

Тримайте дистанцію. Збільште інтервал до автомобіля, що рухається попереду.

Уникайте маневрів. Відмовтеся від різких обгонів та перестроювань.

Зупинка. Якщо потрібно зупинитися, робіть це на узбіччі та обов’язково вмикайте аварійну світлову сигналізацію.

У разі небезпеки — телефонуйте 101