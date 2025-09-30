На Тернопільщині шахраї підробляли брендову агрохімію — фермерам продавали забарвлену воду

Слідчі поліції Тернопільщини скерували до суду справу щодо учасників ОЗГ, що займалася виготовленням та реалізацією фальсифікованих засобів захисту рослин.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.

Слідчі відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Тернопільській області скерували до суду матеріали кримінального провадження щодо організатора та чотирьох спільників, звинувачених у вчиненні злочинів, передбачених частиною 5 статті 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене організованою злочинною групою та частиною 3 статті 229 Кримінального кодексу України – незаконне використання організованою злочинною групою знака для товарів. Зловмисники підробляли продукцію відомих виробників засобів захисту рослин та через мережу збували її за заниженими цінами. За вчинене їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.

У ході досудового розслідування було встановлено, що організував протиправний бізнес житель Чортківського району. Діяв спільно зі ще чотирма особами.

“Зловмисники ретельно підбирали тару та відповідні розпізнавальні знаки, що візуально відрізнити їхній товар від оригіналу було вкрай важко. От тільки в складі підроблених гербіцидів, фунгіцидів та протруйників не було ні грама діючих речовин, а лише вода, олія, клей та барвник. І це підтвердила експертиза”, — розповіли у поліції.

Підроблений товар фігуранти збували через інтернет-магазини. Заманювали покупців ціною, інколи вдвічі-втричі нижчою за реальну. Суміші, як правило, купували невеликі фермерські господарства з усієї України.

Під час санкціонованих обшуків, які були проведені на території Тернопільської, Хмельницької, Рівненської та Одеської областей, було вилучено чотири транспортних засоби, які зловмисники використовували у своїй злочинній діяльності, готовий для збуту фальсифікований товар, тару, речовини з яких виготовляли суміші, здобуті злочинним шляхом кошти, а це понад пів мільйона гривень та 30 тисяч доларів, велику кількість техніки та засобів зв’язку.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснювала Тернопільська обласна прокуратура.