За минулі вихідні патрульні виявили 14 водіїв, які керували транспортними засобами у стані сп’яніння.

Інспектори відсторонили таких порушників від керування та склали адміністративні матеріали:

за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП – 13 протоколів;

за ч. 4 ст. 130 (Вживання алкоголю особою, яка керувала транспортним засобом, після дорожньо-транспортної пригоди за її участю) КУпАП – один протокол.

Сідаючи за кермо в стані спʼяніння ви стаєте загрозою для інших, наголошують у патрульній поліції області.