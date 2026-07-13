Сумну звістку з фронту отримала ще одна родина. На Донеччині прийняв свій останній бій Віталій Лавришин. Вічна пам’ять і шана українському Воїну!

«З глибоким сумом сповіщаємо про важку втрату.

7 липня 2026 року в районі населеного пункту Щурове Донецької області під час виконання бойового завдання загинув захисник України – Лавришин Віталій Богданович, 06.02.1982 р.н.

Віталій проживав у місті Тернопіль. Його мати, Ольга, мешкає в селі Гаї-Гречинські, проте місцем останнього спочинку для Героя обрано саме Тернопіль, де він жив та працював.

Панахида відбудеться завтра, 14 липня, о 18:00 у Домі Печалі (м. Тернопіль, вул. Микулинецька, 27).

Висловлюємо щирі співчуття матері, рідним, близьким та побратимам Віталія. Вічна пам’ять і шана Герою!» – написали у Байковецькій громаді.