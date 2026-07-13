Бережанські поліцейські припинили наркобізнес місцевого жителя. У фігуранта вилучено майже пів кілограма канабісу та амфетамін. Частина «товару» уже була розфасована і готова до реалізації.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

У ході оперативних заходів співробітники відділу поліції №1 міста Бережани отримали інформацію про те, що місцевий житель, 1998 року народження, займається збутом наркотичних та психотропних речовин. Молодий чоловік сам вживав дурман й шукав серед своїх знайомих любителів кайфу. Ціна одного грама наркодози становила 300 гривень.



Під час документування злочинної діяльності фігуранта було встановлено його причетність до щонайменше трьох фактів збуту наркотичних та психотропних речовин. Проте у ході слідства ця цифра може зрости, адже, судячи із запасів товару, зловмисник активно займався наркоторгівлею.



Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання фігуранта було вилучено майже пів кілограма канабісу частину якого уже було розфасовано, декілька грамів амфетаміну, саморобний пристрій для вживання наркотичних та психотропних речовин, два мобільні телефони, банківські картки, пакети для фасування наркотичних засобів, ваги.



Зловмисника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому оголошено підозру за частинами 1 та 2 статті 307 Кримінального кодексу України – незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин. Санкції статті передбачають позбавлення волі від чотирьох до десяти років з конфіскацією майна. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.



Процесуальне керівництво здійснює Бережанська окружна прокуратура.

