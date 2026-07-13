У Тернопільському обласному художньому музеї відкрито меморіальну виставку «Талант вільної душі» художника зі Зборова Віталія Ратушняка (1983-2024).

В експозиції представлено 115 творів – пейзажі, сільські мотиви, портрети, військова та індустріальна тематика, сюжети з різних культур і країн.

“Виставка розкриває наскільки широким був світ художника. Він умів знаходити красу і драму в найрізноманітніших речах: в старих покинутих хатах, поламаних авто”, – ділиться враженнями заступник директора музею Ольга Ваврик.

Подія стала можлива завдяки пам’яті і любові найближчих людей – матері Мирослави та дружини Аня Ратушняк, які зберігають твори Віталія і прагнуть, щоб творчість Віталія жила далі, знаходила нових глядачів і торкалася нових сердець.

“Його живопис – приклад сучасного українського реалізму з виразною імпресіоністичною манерою письма. Головним для митця в пейзажі – передача світла, атмосфери та емоційного стану”, – кажуть в Тернопільський обласний художній музей.

Фото – Вікторія Піщев.