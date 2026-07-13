На футбольному полі зі штучним покриттям ДЮСШ «Футбольна академія «Тернопіль» у парку Сопільче відбулося перше тренування дитячої команди з ампфутболу. Діти провели спільне тренування з ампфутбольною командою «Вікінги» (Тернопіль).

Тренування проводив чемпіон-параолімпієць, майстер спорту міжнародного класу Іван Шкварло.

Проєкт з ампфутболу серед дітей шкільного віку «Ліга Дужих. Діти» започатковує в Україні Українська асоціація футболу. Одними із перших на цю ініціативу відгукнулися Тернопіль та Львів.

Ініціатива в нашому місті реалізовується спільно з ГО «Фанклуб ФК «Реал Мадрид» Вайт Вікінгз» та Тернопільською міською радою.

Наразі триває набір до команди. Тренування проводяться щовівторка та щопʼятниці з 10:40 год по 11:30 год на полі ДЮСШ у парку «Сопільче».

Контактна особа – Ярослав Несторович (тел.: 050 338 45 80).