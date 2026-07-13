У Західноукраїнському національному університеті відбулося засідання робочої групи щодо підготовки проєкту базової навчальної програми для тренерів із питань роботи з ветеранами в системі кримінальної юстиції.

Захід проведено в межах реалізації україно-нідерландського проєкту «Справедлива, прозора і відповідальна система кримінальної юстиції в Україні: Фаза ІІ», який спрямований на посилення інституційної спроможності системи кримінальної юстиції України шляхом впровадження сучасних підходів до професійної підготовки фахівців, розвитку міжвідомчої взаємодії та адаптації міжнародного досвіду до українських реалій.

Метою засідання стало узгодження фахового бачення проєкту базової навчальної програми та формування консолідованих рекомендацій щодо її адаптації до потреб української системи кримінальної юстиції.

Модератором заходу виступила директор навчально-наукового центру комунікацій, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри економічної кібернетики та цифрових технологій та кафедри фінансів ім. С. І. Юрія ЗУНУ, психоконсультант у методі позитивної психотерапії, експерт проєкту Оксана Коваль.

До роботи долучилися науковці та практики, які представляють різні галузі знань і професійної діяльності. Зокрема, участь у засіданні взяли фахівці у сфері психології, права, економіки, міжнародного співробітництва та комунікацій: Марія Бригадир – кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології та соціальної роботи, психотерапевт у методі позитивної психотерапії; Оксана Шевчук – кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного права та судочинства, фахівець із зв’язків з громадськістю при Представнику Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Тернопільській області; Ігор Ліщинський – доктор економічних наук, професор кафедри міжнародної економіки; Володимир Горин – доктор економічних наук, професор кафедри фінансів ім. С. І. Юрія; Зоряна Лободіна – доктор економічних наук, професор кафедри фінансів ім. С. І. Юрія; Вікторія Сідляр – кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів ім. С. І. Юрія; Діана Бойко – спеціаліст навчально-наукового центру комунікацій, викладач ФКЕПІТ, психоконсультант у методі позитивної психотерапії. Організаційний та координаційний супровід заходу забезпечили фахівці навчально-наукового центру комунікацій: координатор з міжнародної діяльності Марія Пеннер та спеціаліст ННЦК Софія Жук.

Особливої цінності експертному обговоренню надала участь представників Національної поліції України, які мають безпосередній практичний досвід роботи в системі кримінальної юстиції та взаємодії з ветеранами. До засідання долучилися майор поліції Ірина Ніколаєва – старший інспектор з особливих доручень Управління дотримання прав людини Національної поліції України Департаменту головної інспекції та дотримання прав людини Національної поліції України з дислокацією в Тернопільській області; майор поліції Володимир Голод – начальник відділу організації діяльності ізоляторів тимчасового тримання та моніторингу дій із затриманими Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, ветеран; майор поліції Микола Подлецький – старший інспектор з особливих доручень відділу організації діяльності ізоляторів тимчасового тримання та моніторингу дій із затриманими Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, ветеран.

Поєднання академічної експертизи з практичним досвідом представників правоохоронних органів забезпечило комплексний аналіз проєкту навчальної програми, дозволило оцінити її не лише з науково-методичної, а й з прикладної точки зору та сформувати рекомендації, орієнтовані на реальні потреби системи кримінальної юстиції України.

Під час відкриття засідання учасників ознайомили з результатами роботи міжнародної експертної групи, логікою побудови проєкту навчальної програми та основними завданнями, поставленими перед робочою групою Західноукраїнського національного університету.

Основою для експертного опрацювання проєкту базової навчальної програми стали узагальнені напрацювання міжнародної експертної групи Україно-нідерландського проєкту, сформовані під час робочої зустрічі 4-5 травня 2026 року в м. Краків (Республіка Польща), робочий драфт базової навчальної програми, підготовлений керівником проєкту Хансом ван ден Бергом, результати оцінки потреб у навчанні фахівців системи кримінальної юстиції, а також аналітичні та методичні матеріали, надані організаторами та міжнародними партнерами консорціуму проєкту.

Особливу увагу було приділено необхідності забезпечення відповідності програми українському законодавству, особливостям функціонування національної системи кримінальної юстиції та сучасним викликам, пов’язаним із роботою з ветеранами.

Центральним елементом засідання стала експертна сесія Red Team Review – метод критичного аналізу, що передбачає своєрідний стрес-тест проєкту навчальної програми шляхом всебічної оцінки її структури, змісту, практичної цінності, потенційних ризиків і можливостей для подальшого вдосконалення. Методика роботи передбачала поетапний аналіз проєкту навчальної програми з різних позицій, що забезпечило всебічну оцінку її змісту, структури, практичної цінності та перспектив упровадження.

Під час першого раунду одна група оцінювала сильні сторони проєкту, його логіку, структуру, практичну спрямованість та потенціал для підготовки майбутніх тренерів, тоді як інша зосередилася на виявленні можливих змістовних прогалин, ризиків упровадження, суперечностей і потенційних «сліпих зон». Після презентації результатів команди змінилися ролями, що дозволило кожній із них критично переосмислити власні висновки, врахувати аргументи колег та сформувати більш збалансовані рекомендації щодо вдосконалення навчальної програми.

Такий формат роботи створив умови для відкритої професійної дискусії, всебічного аналізу проєкту та вироблення узгоджених пропозицій щодо його змістового наповнення, структури, практичних компонентів і методичних підходів до підготовки тренерів.

Друга частина засідання була присвячена валідації потенційного впливу майбутньої навчальної програми на професійну діяльність представників системи кримінальної юстиції. Робота здійснювалася за комплексною методикою, що поєднує підходи зворотного проєктування навчання, теорії змін та картування результатів, які широко застосовуються міжнародними організаціями. На етапі верифікації було використано принципи альтернативного критичного аналізу і сценарного моделювання, що застосовуються для оцінювання стратегічних рішень, зокрема у практиці НАТО та Школи державного управління імені Кеннеді Гарвардського університету. Учасники змоделювали сценарій, за якого навчальна програма вже реалізована, а її випускники здійснюють професійну діяльність у підрозділах поліції, прокуратури, судах та органах пробації, що дало змогу оцінити її потенційний вплив на професійну практику.

У процесі обговорення було визначено очікувані зміни у професійній поведінці та міжвідомчій взаємодії, проаналізовано фактори, які можуть перешкоджати їх досягненню, а також окреслено умови, необхідні для забезпечення довгострокового впливу навчання. Окрему увагу учасники приділили питанням міжвідомчої координації, професійного супроводу тренерів, розвитку механізмів супервізії та інтервізії, створення практичних алгоритмів роботи, обміну досвідом між установами системи кримінальної юстиції та профілактики професійного вигорання фахівців.

За результатами роботи було сформовано консолідовані рекомендації щодо вдосконалення проєкту базової навчальної програми, визначено пріоритетні напрями її доопрацювання та підготовлено пропозиції, які будуть передані для подальшого розгляду міжнародною робочою групою проєкту.

Участь Західноукраїнського національного університету у реалізації україно-нідерландського проєкту є важливою складовою розвитку міжнародного академічного партнерства та підтверджує активну роль університету у формуванні сучасних підходів до професійної підготовки фахівців системи кримінальної юстиції. Напрацьовані рекомендації сприятимуть створенню навчальної програми, орієнтованої на потреби українських ветеранів, розвиток міжвідомчої взаємодії та впровадження кращих міжнародних практик у діяльність інституцій кримінальної юстиції.