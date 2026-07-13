На Тернопільщині у вівторок потепліє, але дощитиме
Упродовж робочого тижня очікується тепла та нестійка погода. Вплив атмосферних фронтів місцями по області сприятиме опадам. Температура повітря підвищуватиметься.
Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.
14 липня по області та в Тернополі – хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі, вдень грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура по області вночі 14-19° тепла, вдень 23-28° тепла. У Тернополі вночі 15-17° тепла, вдень 25-27° тепла.