Упродовж робочого тижня очікується тепла та нестійка погода. Вплив атмосферних фронтів місцями по області сприятиме опадам. Температура повітря підвищуватиметься.

Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.

14 липня по області та в Тернополі – хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі, вдень грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі 14-19° тепла, вдень 23-28° тепла. У Тернополі вночі 15-17° тепла, вдень 25-27° тепла.