У червні в Україні подешевшали яйця, картопля, капуста та низка інших продуктів. Водночас експерти прогнозують подорожчання хліба, а деякі сезонні овочі досі коштують дорожче, ніж торік.

Центр громадського моніторингу та контролю розповідає, як змінюються ціни на продукти та чого очікувати найближчим часом.

Тенденції червня

Ціни на продукти та безалкогольні напої у червні знизилися на 0,8%. Про це свідчать дані Державної служби статистики. Найбільше — на 27,8% — подешевшали яйця. Також на 0,6–3,7% знизилися ціни на овочі, продукти переробки зернових, сало, фрукти, цукор, рис і м'ясо птиці. Водночас на 1–1,7% здорожчали соняшникова олія, риба, макаронні вироби. Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,4%.

Базова інфляція у червні цього року, порівняно з травнем, становила 0,5%, а порівняно з червнем 2025 року — 8,1%.

Подорожчання хліба

На 5–6% за літо може подорожчати хліб. Такий прогноз озвучив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук в коментарі УНІАН. За його словами, хліб в Україні росте в ціні майже щомісяця. Цього літа на його вартість впливатимуть не лише інфляція та зростання витрат на енергоносії, а й нові вимоги до бронювання працівників, які передбачають підвищення зарплат. Оскільки витрати на оплату праці становлять понад 20% собівартості хлібобулочних виробів, виробники можуть закласти їх у вартість продукції.

Картопля продовжує дешевшати

Наразі українські виробники продають картоплю по 12–20 грн/кг, що в середньому на 15% дешевше, ніж тиждень тому. Головна причина здешевлення — сезонне збільшення пропозиції. Щодня на ринку з'являється дедалі більше картоплі, водночас її якість часто залишається невисокою, що також сприяє зниженню цін. Аналітики не виключають, що ціни й надалі знижуватимуться, адже урожаю стає все більше.

У цей самий період минулого року картопля в Україні коштувала в середньому на 16% дорожче, ніж зараз.

Йдуть донизу ціни на капусту

Почали знижуватися і ціни на білокачанну капусту. За даними аналітиків EastFruit, від кінця минулого тижня вона подешевшала в середньому на 16%, і зараз коштує 13–22 грн/кг. Причиною здешевшання стало збільшення обсягів продукції та невисокий попит. Щоправда, цьогоріч капуста все ще залишається на 20% дорожчою, ніж на початку липня 2025 року.

Тепличні томати досі дорогі

Попри сезонне збільшення пропозиції овочів, ціни на тепличні томати в Україні залишаються значно вищими, ніж торік. Все через скорочення площ вирощування.

Наразі тепличні томати продають по 80–120 грн/кг. Для порівняння, рік тому їхня вартість становила 60–75 грн/кг.

Україна втратила понад 70% вирощування кавунів

Через повномасштабну війну та окупацію частини південних територій Україна втратила понад 70% довоєнного вирощування кавунів. Про це в коментарі “Комерсант Український” повідомив експерт аграрного ринку Олександр Хорєв.

За його словами, найбільших втрат зазнала Херсонщина, де до повномасштабного вторгнення були зосереджені основні площі баштанних культур. “З початку війни нічого не змінилося. Миколаївщина — частина територій втрачено, і не відновили роботи навіть там, де пройшла деокупація, бо там є свої нюанси. Херсонщина — основні всі масиви, де вирощувалися баштанні, зараз не підконтрольна Україні територія”, — розповів Олександр Хорєв.

Водночас, за його словами, українським аграріям вдалося компенсувати втрати для внутрішнього ринку, розширивши вирощування кавунів у інших областях країни. Тому дефіциту продукції цього сезону не очікується.

“Кавуни — така культура, що її непогано вирощувати в усіх регіонах України, навіть і на Заході. Супер вирощують на Кіровоградщині, в центрі, по всіх регіонах буквально. Ну можливо не буде того, прям того присмаку солодкого, бо Херсонський — він дійсно бомбезний був. Але українські кавуни будуть. Це точно. І достатньо буде”, — певен експерт.

За оцінкою Хорєва, після початку масового збору врожаю торговельні мережі поступово замінять імпортну продукцію українською, адже вона буде доступнішою завдяки нижчим логістичним витратам.