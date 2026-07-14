18 липня учасниця міжнародного проєкту «Під одним небом: мистецькі резиденції у Вікні», українська художниця та мисткиня текстилю Василина Буряник, проведе відкриту подію у просторі «Гараж» Публічна бібліотека Чортківської міської ради.

О 17:00 розпочнеться Artist Talk, під час якого мисткиня розповість про власну художню практику, роботу з текстилем, реалізовані проєкти та творчі експерименти з поліестеровою тканиною й іншими матеріалами. Учасники зустрічі дізнаються, як формуються художні висловлювання, які теми досліджує мисткиня у своїх роботах, а також почують про її досвід участі в міжнародних мистецьких проєктах і резиденціях.

Після розмови відбудеться авторський майстер-клас «Від орнаменту до знаку».

Під час майстер-класу учасники створять невеликі панно з прозорої поліестерової тканини в авторській техніці Василини Буряник, звертаючись до мотивів традиційних віконських килимів.

Майстер-клас супроводжуватиметься розмовою про шлях українського орнаменту від народного мистецтва через творчі пошуки Казимира Малевича до сучасної мови графічного дизайну.

Разом учасники дослідять, як традиційні форми можуть набувати нових сенсів у сучасному мистецтві.

До участі запрошують місцевих жителів, працівників закладів культури, художників, дизайнерів, студентів мистецьких спеціальностей, культурних менеджерів та всіх, хто цікавиться сучасним мистецтвом.

Дата та час: 18 липня, 17:00 – 20:00

Місце: простір «Гараж», м. Чортків

Вхід вільний.

Довідка

«Під одним небом: мистецькі резиденції у Вікні» – міжнародний проєкт підтримки індивідуальних мистецьких практик, спрямований на розвиток міжкультурного діалогу та професійної співпраці.

Організатор: Громадська організація «Мистецький фестиваль “Ї”» (Україна). Партнери: AYA Foundation (Польща), Association NOVACT (Іспанія).

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