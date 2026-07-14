У Тернопільській області триває кампанія декларування зброї, під час якої власники мають можливість офіційно оформити наявну в них зброю та уникнути у майбутньому проблем із законом. Про це повідомляє начальник сектору контролю за обігом зброї ГУНП в Тернопільській області Степан Джинджиристий.



За його словами, з початку проведення кампанії жителі області вже задекларували 369 одиниць зброї.



“Серед задекларованої зброї – 120 автоматів, 14 пістолетів, 60 нарізних карабінів та 3 комбінованих одиниці зброї. Найбільшу частку становлять гладкоствольні рушниці – 172 одиниці. Окрім цього мешканці задекларували майже 116 тисяч набоїв”, – каже Степан Джинджиристий.



Начальник сектору контролю за обігом зброї наголосив, що декларування дає можливість власникам законно володіти зброєю, яка тривалий час могла залишатися неоформленою, без притягнення до кримінальної відповідальності.



“Ми закликаємо усіх, хто досі має незареєстровану зброю, скористатися можливістю її задекларувати. Це проста процедура, яка дозволяє уникнути правових наслідків та легалізувати зброю на законних підставах”, – зазначив Степан Джинджиристий.



Детальну інформацію щодо порядку декларування можна отримати у територіальних підрозділах Національної поліції за місцем проживання.





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