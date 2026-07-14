Сергій Голубенко загинув на Харківщині ще у січні. Захиснику було лише 40 років. Вічна пам’ять і шана українському Воїну!

«На щиті до рідної домівки у селище Вишнівець повертається наш Захисник Голубенко Сергій Олександрович, 3 вересня 1985 року народження.

Старший сержант Сергій Голубенко був авіаційним техніком (сапером) екіпажу безпілотних авіаційних комплексів 1 бойової групи (розвідувально – ударних безпілотних авіаційних комплексів) групи спеціального призначення.

Загинув Герой 26 січня 2026 року у Харківській області. Приносимо щирі співчуття сім’ї, родині, друзям, та усім, хто знав Сергія», – повідомили у Вишнівецькій громаді.