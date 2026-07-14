До Тернопільського районного управління поліції звернулася жителька обласного центру 1949 року народження. Жінка повідомила, що їй зателефонував невідомий, який назвався працівником служби безпеки одного з банків.



Під приводом необхідності оновлення банківських даних він переконав потерпілу повідомити конфіденційну інформацію щодо її платіжних карток. Після розмови заявниця виявила, що з її банківських рахунків було незаконно списано 153 434 гривні, повідомили в обласній поліції.



За даним фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження відповідно до статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).



Правоохоронці встановлюють особу зловмисника та проводять необхідні слідчо-оперативні заходи.



Поліцейські нагадують: справжні працівники банків ніколи не телефонують клієнтам із вимогою повідомити повні реквізити картки, PIN-код, CVV-код, одноразові паролі з SMS чи іншу конфіденційну інформацію.



Якщо вам телефонують із подібними проханнями, негайно припиніть розмову та самостійно зателефонуйте до банку за номером, вказаним на зворотному боці платіжної картки.



Будьте уважними та не довіряйте незнайомцям, які під будь-яким приводом намагаються отримати доступ до ваших банківських даних. Це допоможе зберегти ваші кошти та не стати жертвою шахрайських схем.





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