На Тернопільщині територіальній громаді повернули землю площею понад 44 га та вартістю 994 тисячі гривень.

Про це повідомили у пресслужбі Тернопільської обласної прокуратури.

Прокурори у суді довели, що агропідприємство «Хорс Агро Україна» не виконувало зобов’язання за договором.

Зокрема, систематично не сплачувало орендну плату в обсязі, передбаченому контрактом та чинним законодавством.

Також агрофірма не використовувала земельну ділянку за цільовим призначенням, повідомили у прокуратурі.

Через порушення умов договору агропідприємством місцевий бюджет Монастириської територіальної громади недоотримав значні кошти.

Після набрання судовим рішенням законної сили територіальна громада має змогу надати земельну ділянку в оренду іншому користувачу.

За позовом прокуратури суд розірвав договір оренди, а державний реєстратор скасував реєстрацію іншого речового права.

Земельну ділянку площею 44,76 га фактично повернуто територіальній громаді.