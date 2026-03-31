На Тернопільщині в агрофірми, яка не платила оренду, відсудили землю вартістю майже мільйон гривень
На Тернопільщині територіальній громаді повернули землю площею понад 44 га та вартістю 994 тисячі гривень.
Про це повідомили у пресслужбі Тернопільської обласної прокуратури.
Прокурори у суді довели, що агропідприємство «Хорс Агро Україна» не виконувало зобов’язання за договором.
Зокрема, систематично не сплачувало орендну плату в обсязі, передбаченому контрактом та чинним законодавством.
Також агрофірма не використовувала земельну ділянку за цільовим призначенням, повідомили у прокуратурі.
Через порушення умов договору агропідприємством місцевий бюджет Монастириської територіальної громади недоотримав значні кошти.
Після набрання судовим рішенням законної сили територіальна громада має змогу надати земельну ділянку в оренду іншому користувачу.
За позовом прокуратури суд розірвав договір оренди, а державний реєстратор скасував реєстрацію іншого речового права.
Земельну ділянку площею 44,76 га фактично повернуто територіальній громаді.