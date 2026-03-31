Великдень без надзвичайних подій: правила безпеки від тернопільських рятувальників
Наближається Великдень — період, коли у культових спорудах і домівках активно використовують відкритий вогонь.
У Головному управлінні ДСНС Тернопільщини нагадали основні правила, щоб свята минули без надзвичайних подій.
Під час приготування святкових страв необхідно дотримуватися правил пожежної безпеки при використанні печей, газових та електричних приладів і не залишати їх без нагляду, наголошують рятувальники.
Під час богослужінь та освячення великодніх кошиків слід бути особливо уважними:
- не допускати контакту відкритого вогню свічки з кошиками, поліетиленом чи іншими легкозаймистими матеріалами;
- тримати волосся зібраним, а одяг — безпечним щодо впливу відкритого вогню;
- під свічкою тримати папір або тканину для запобігання потраплянню гарячого воску на шкіру;
- не залишати запалені свічки, лампади та інші джерела відкритого вогню без нагляду;
- не допускати дітей до відкритого вогню;
- забезпечити вільні шляхи евакуації.
У разі оголошення сигналу «Повітряна тривога» необхідно негайно прямувати до найближчого укриття. Повернення до культових споруд можливе лише після сигналу «Відбій повітряної тривоги».
У разі виникнення пожежі слід негайно повідомити за номером 101, назвати точну адресу, своє прізвище та повідомити про наявність людей у зоні небезпеки.
“Дотримання цих простих правил допоможе уникнути небезпечних ситуацій під час святкування Великодня”, – зазначили в ДСНС.