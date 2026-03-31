Наближається Великдень — період, коли у культових спорудах і домівках активно використовують відкритий вогонь.

У Головному управлінні ДСНС Тернопільщини нагадали основні правила, щоб свята минули без надзвичайних подій.

Під час приготування святкових страв необхідно дотримуватися правил пожежної безпеки при використанні печей, газових та електричних приладів і не залишати їх без нагляду, наголошують рятувальники.

Під час богослужінь та освячення великодніх кошиків слід бути особливо уважними:

не допускати контакту відкритого вогню свічки з кошиками, поліетиленом чи іншими легкозаймистими матеріалами;

тримати волосся зібраним, а одяг — безпечним щодо впливу відкритого вогню;

під свічкою тримати папір або тканину для запобігання потраплянню гарячого воску на шкіру;

не залишати запалені свічки, лампади та інші джерела відкритого вогню без нагляду;

не допускати дітей до відкритого вогню;

забезпечити вільні шляхи евакуації.

У разі оголошення сигналу «Повітряна тривога» необхідно негайно прямувати до найближчого укриття. Повернення до культових споруд можливе лише після сигналу «Відбій повітряної тривоги».

У разі виникнення пожежі слід негайно повідомити за номером 101, назвати точну адресу, своє прізвище та повідомити про наявність людей у зоні небезпеки.

“Дотримання цих простих правил допоможе уникнути небезпечних ситуацій під час святкування Великодня”, – зазначили в ДСНС.