Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася 6 січня близько 18:30 на трасі Івано-Франківськ-Бучач-Тернопіль. Про травмованих на спецлінію поліції повідомив фельдшер екстреної медичної допомоги.



На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Теребовлянського відділення поліції. За попередньою інформацією, в селі Дарахів жителька Хмельницького, керуючи автомобілем Peugeot, на повороті не впоралася з керуванням і автівка виїхала на узбіччя та зупинилася на території приватного домогосподарства.



У результаті удару водійка та двоє її дітей, семи та шістнадцяти років, отримали забої та травми. У жінки взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Слідчі поліції встановлюють деталі автопригоди, повідомили в обласній поліції.



Поліцейські закликають водіїв бути особливо обережними: через слизьке дорожнє покриття не поспішати, знижувати швидкість, дотримуватися безпечної дистанції та уважно стежити за дорожньою обстановкою, адже навіть незначна неуважність у таких умовах може призвести до ДТП.

