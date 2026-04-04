Сьогодні, 4 квітня, у Марійському духовному центрі Зарваниця відбулася особлива духовна подія – Проща для родин полеглих Героїв.

У спільній молитві зібралися ті, хто втратив найдорожчих, щоб молитовно підтримати одне одного.

«Схиляємо голови у пам’яті перед нашими Героями. Дякую всім, хто долучився до організації цієї Прощі. Нехай Божа Матір огортає своєю любов’ю і турботою кожну родину, яка втратила рідну людину на війні. Вічна шана та пам’ять захисникам України!», – написав міський голова Тернополя Сергій Надал.