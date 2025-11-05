Тіло знайомого біля вантажівки, припаркованої між селами Плоске та Тетильківці, виявив 32-річний житель села Заздрість 4 листопада. Він викликав швидку та поліцію. Проте лікарі, які прибули на місце події, констатували лише смерть чоловіка, повідомили в обласній поліції.



На місці нещастя працювала слідчо-оперативна група Кременецького районного відділу поліції. У ході перевірки стало відомо, що потерпілий разом з іншими водіями вантажівок DAF допомагали збирати урожай сої. Проте у день нещастя був дощ і чоловіки відпочивали.



Близько 21:30 один із кермувальників побачив непритомного колегу біля вантажівки. Загиблий – мешканець Підгаєцької громади, 1977 року народження.



Слідчий спільно з експертом, оглядаючи тіло встановили, що інших тілесних ушкодження, окрім травм, отриманих при падінні, на тілі потерпілого немає. За даним фактом слідчі поліції відкрили провадження за ч. 1 статті 115 Кримінального кодексу України з позначкою “нещасний випадок”. Триває слідство.





