Вони працюють там, де ще вчора вибухали снаряди, де кожен крок може стати останнім. Вибухотехніки поліції Тернопільщини продовжують виконувати завдання з розмінування територій на сході України. Нині фахівці управління вибухотехнічної служби ГУНП в Тернопільській області працюють у населених пунктах Ізюмського району Харківщини.



Поліцейські обстежують приватні домоволодіння, фермерські поля, дороги та лісосмуги – там, де окупанти залишили після себе сотні вибухонебезпечних “пасток”. Кожен виїзд вимагає максимальної уважності, злагодженості й витримки, адже на лінії роботи – вибухівка, яка не пробачить помилок.



Начальник управління вибухотехнічної служби ГУНП в Тернопільській області Ігор Васьків каже, що найбільшу загрозу сьогодні становлять ворожі безпілотники – дрони-камікадзе, які продовжують атакувати територію області. Крім цього, фахівці щодня знешкоджують протипіхотні міни, гранати та нерозірвані боєприпаси різних типів, залишених після бойових дій.



Лише за останній місяць тернопільські вибухотехніки знищили близько сотні небезпечних предметів на території Харківської області. Робота триває щоденно – метр за метром, день за днем, доки земля не стане безпечною для мирного життя.





