На вулиці плюсова температура, і лід на ставі швидко тане. У деяких місцях його вже немає, а там, де ще є – він дуже тонкий і небезпечний, навіть якщо виглядає міцним.

«Щиро прошу: не виходьте на лід. Не ризикуйте своїм життям і здоров’ям. Особливо зверніть увагу на дітей – поясніть їм, чому це небезпечно.

Ми всі чекаємо тепла і весни, але давайте будемо відповідальними – не наражайте себе на небезпеку і не додавайте зайвої роботи нашим рятувальникам», – наголосив міський голова Сергій Надал.