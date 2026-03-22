За минулу добу на Тернопільщині виникло 9 пожеж у природних екосистемах, повідомили в обласній ДСНС.

21 березня рятувальники ліквідували загоряння сухої трави у різних громадах області. Загальна площа пожеж – понад 3,3 гектара.

Найбільші займання: Головчинці — близько 1,5 га; Ігровиця — близько 1 га; Озеряни — близько 0,5 га.

Горіло також у Гусятині, Боричівці, Білій, Збаражі, Залізцях та Медовій.

У низці випадків існувала загроза поширення вогню на господарські будівлі та приватні домоволодіння. В одному з населених пунктів пожежу ліквідовано місцевими жителями до прибуття підрозділів.

З початку року в області вже виникло 77 пожеж в екосистемах. Вигоріло близько 38 гектарів сухої трави.