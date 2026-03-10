Роман Паламар усе життя присвятив службі у прикордонних військах. Загинув, рятуючи своїх побратимів. Романові було лише 40 років. Вічна пам’ять та шана Герою!

“Із глибоким сумом сповіщаємо, що 5 березня 2026 року в бою на Вовчанському напрямку загинув захисник України, уродженець Збаража полковник Паламар Роман Ігорович, 05.06.1985 р.н.

Роман присвятив життя службі в прикордонних військах і загинув як справжній Офіцер, рятуючи своїх побратимів.

Прощання та чин похорону відбудуться: 12 березня 2026 року у четвер о 10:00 год у Свято-Георгієвському храмі м. Хмельницького, за адресою вул. Князя Святослава Хороброго.

Схиляємо низько голови у скорботі. Вічна пам’ять та слава нашому Герою захиснику!” – написав збаразький міський голова Роман Полікровський.