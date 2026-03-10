У Тернополі, на вулиці Євгена Коновальця, 9 березня сталася дорожньо-транспортна пригода без травмованих за участю двох автомобілів.

Водій автомобіля ВАЗ не дотримався безпечної дистанції та допустив зіткнення з автомобілем Mercedes-Benz, який рухався попереду.

Під час перевірки документів патрульні з’ясували, що порушник пред’явив посвідчення водія з ознаками підробки: за серією та номером документа в базі даних значилася інша особа.

Чоловік повідомив, що придбав посвідчення через Інтернет та права керування не має.

Крім того, у 30-річного водія патрульні виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Він погодився пройти огляд у медичному закладі за допомогою приладу Драгер. Результат – 3,24 проміле, що підтвердив лікар.

Тож на порушника патрульні склали адміністративні матеріали:

за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП;

за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування) КУпАП;

за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП.

На місце події прибула слідчо-оперативна група для з’ясування всіх обставин, повідомили у патрульній поліції області.