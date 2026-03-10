Житель Чортківського району запропонував поліцейським 500 євро, щоб не мобілізували товариша.



Факт пропозиції неправомірної вигоди задокументували співробітники відділення поліції №2 міста Бучач. За корупційний злочин 26-річному фігуранту загрожує до чотирьох років позбавлення волі, повідомили в обласній поліції.



Під час перевірки документів та військово-облікових даних співробітники поліції виявили, що житель Чортківського району, 1996 року народження перебуває у розшуку за статтею 210 КУпАП. Чоловікові запропонували проїхати до місцевого територіального центру комплектування. Товариш, котрий був поруч, вирішив залагодити питання хабарем – запропонував поліцейським 500 євро. На попередження про відповідальність за корупційні дії чоловік не зважав. Слідчо-оперативна група задокументувала злочин.



Вирішується питання про оголошення 26-річному зловмисникові підозри за частиною 1 статті 369 Кримінального кодексу України – пропозиція неправомірної вигоди службовій особі. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавлення волі на той самий строк.



Триває досудове розслідування.





