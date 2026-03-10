9 березня цього року під час проведення рибоохоронних заходів Державними інспекторами Тернопільського рибоохоронного патруля спільно з представниками сектора водної поліції Тернопільського РУП було виявлено порушення природоохоронного законодавства.

У селі Кокошинці Гримайлівської громади Чортківського району в річці загальнодержавного значення Збруч було незаконно змонтовано пірс (пристань) площею 6×10 метрів та вирубано 91 дерево у прибережній смузі річки Збруч.

На місце події інспекторами було викликано СОГ відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського РВП ГУНП, представників Державної екологічної інспекції в області та Голову Гримайлівської СТГ.

Факт порушення задукоментовано та вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження та притягнення винних осіб до відповідальності.