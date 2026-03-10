У Тернопільській області ще одна група учасників успішно завершила навчання в центрі підготовки громадян до національного спротиву.

Цього разу сертифікати про проходження курсу отримали жителі Зборівської громади.

Учасники пройшли комплексну підготовку та склали підсумкові іспити. Під час занять вони опановували базові навички, необхідні кожному громадянину в умовах воєнного часу. Слухачі вивчали стрілецьку підготовку, домедичну допомогу, мінну безпеку, основи психологічної стійкості та виживання.

Такі навчання допомагають людям почуватися впевненіше та бути готовими до різних викликів, каже керівник Тернопільського обласного центру підготовки громадян до національного спротиву Василь Назарко.

«Наше завдання – дати людям базові знання та навички, які можуть знадобитися у критичних ситуаціях. Це підготовка, що допомагає не розгубитися, правильно діяти та за потреби допомогти іншим», – зазначив Василь Назарко.

Навчання проходять як чоловіки, так і жінки різного віку.

Записатися можна за номером телефону: 096 963 5089.