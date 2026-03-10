Перші весняні дні ознаменувалися престижними спортивними подіями на національному рівні.

7 березня 2026 року у місті Звягель відбувся Кубок України з карате 2026 серед дорослих – один із найпрестижніших національних турнірів, у якому змагаються найсильніші каратисти України.

У складі збірної команди Тернопільської області у категорії «Ката» (жінки) бронзову нагороду виборола Каріна Дрига – студентка кафедри міжнародних відносин та дипломатії навчально-наукового інституту міжнародних відносин ім. Б. Д. Гаврилишина, яка навчається за освітньою програмою «Міжнародні відносини».

До виходу у фінал спортсменці зовсім трохи не вистачило, однак вона продемонструвала силу духу та високий рівень підготовки. Цей результат став важливим кроком до нових спортивних звершень та здобуття цінного досвіду для подальших змагань.

Вітаємо Каріну Дригу з цим досягненням і бажаємо, щоб її спортивні здобутки сприяли розвитку спортивної дипломатії й показували приклад чесної гри та взаємоповаги на міжнародній арені.