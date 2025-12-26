Ще одна втрата, ще один великй біль… Від травм, отриманих під час виконання бойового завдання на Харківщині, відійшов у Вічність Мартин Пронишин з Тернополя. Вічна памʼять і слава захиснику України!

«Пішов до лав небесних захисників наш земляк Пронишин Мартин Якович. Воїн помер 24 грудня від травм отриманих під час виконання бойового завдання на Харківщині. Він залишив по собі слід, що назавжди вписаний у літопис України.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким і побратимам Героя.

Вічна памʼять і слава захиснику України!» – написав міський голова Сергій Надал.

