«Оркестра Волі» запрошує тернополян на святковий концерт
Муніципальний духовий оркестр «Оркестра Волі» запрошує тернополян на різдвяно-новорічний концерт.
Захід відбудеться у неділю, 28 грудня, в Українському домі.
Початок о 15:30.
У програмі концерту прозвучать пісні, шлягери та інструментальні твори українських і зарубіжних композиторів.
Для глядачів виступлять заслужений артист України Микола Блаженко, заслужений артист естрадного мистецтва України Юрій Футуйма, а також лауреати всеукраїнських і міжнародних пісенних конкурсів Іван Ракочий та Іванна Чагарин.
Ведуча концерту – Христина Вітвіцька.
Живий звук.