25 грудня рятувальники Тернопільщини чотири рази виїжджали на виклики, пов’язані з пожежами у приватному секторі. Загоряння сталися в селах Старий Скалат, Деренівка, Варваринці та в місті Теребовля. У кожному випадку вирішальними були оперативність і злагодженість дій, повідомили в обласній ДСНС.

У с. Старий Скалат займання сталося у приватному житловому будинку. Вогонь пошкодив димохід і облицювання стіни. Рятувальники 24 ДПРП оперативно подали воду та зупинили поширення на площі близько 1 м кв. Житлову будівлю вдалося врятувати.

У Деренівці Теребовлянської громади зайнялася приватна господарська будівля. Полум’я охопило покрівлю та запаси кормів, створюючи загрозу поширення. На місце прибули рятувальники 12 ДПРЧ та 22 ДПРП. Завдяки чітко скоординованим діям вогонь вдалося зупинити на площі 90 м кв. Врятовано три будівлі та одну одиницю техніки.

У с. Варваринці Микулинецької громади горіла господарська споруда з дровами. Вогонь швидко знищив будівлю на площі близько 15 м кв, однак рятувальники 25 ДПРП запобігли поширенню на сусідні об’єкти.

У Теребовлі загорівся піднавіс із дровами біля житлового будинку. Вогонь пошкодив стіни будівлі на площі близько 10 м кв. Спільними зусиллями підрозділів 12 ДПРЧ та 21 ДПРП вдалося врятувати дві споруди.

У всіх випадках причини займання та розміри збитків встановлюють фахівці.

ДСНС України у Тернопільській області нагадує: не залишайте без нагляду обігрівальні прилади, слідкуйте за справністю електромережі та димоходів. Дотримання правил пожежної безпеки – ваш захист і спокій.

