Рідні довго чекали звістки з фронту. На жаль, стало відомо: війна обірвала життя Віталія Вовка у жовтні 2024-го. Захисник загинув на пекельній Донеччині. Вічна та світла памʼять українському Воїну!

«У небі з’явилася ще одна зірка, що світить нам відвагою і нескореністю.

Наш земляк Вовк Віталій Володимирович відійшов у вічність на 44-му році життя, під час виконання бойового завдання у Донецькій області.

Віталій вважався зниклим безвісти з 16 жовтня 2024 року. Кожен полеглий воїн – це невимовна втрата для Тернополя.

Співчуваємо рідним, друзям, усім близьким Героя!

Вічна та світла памʼять захиснику України!» – написав Сергій Надал.

Подобається це: Подобається Завантаження…