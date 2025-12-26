На Донеччині загинув Віталій Вовк з Тернополя: більше року вважали зниклим безвісти
Рідні довго чекали звістки з фронту. На жаль, стало відомо: війна обірвала життя Віталія Вовка у жовтні 2024-го. Захисник загинув на пекельній Донеччині. Вічна та світла памʼять українському Воїну!
«У небі з’явилася ще одна зірка, що світить нам відвагою і нескореністю.
Наш земляк Вовк Віталій Володимирович відійшов у вічність на 44-му році життя, під час виконання бойового завдання у Донецькій області.
Віталій вважався зниклим безвісти з 16 жовтня 2024 року. Кожен полеглий воїн – це невимовна втрата для Тернополя.
Співчуваємо рідним, друзям, усім близьким Героя!
Вічна та світла памʼять захиснику України!» – написав Сергій Надал.