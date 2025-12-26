У місті Ланівці на Тернопільщині вчора сталося тимчасове відключення газопостачання через аварійну ситуацію на одній із газорозподільних станцій.

На Різдво без газу залишалося близько 600 приватних абонентів та 15 багатоповерхових будинків.

Станом на 12:30 сьогодні газопостачання повністю відновлено. Про це повідомляє Тернопільська ОВА.

“Фахівці аварійних служб у посиленому режимі стабілізували систему та поетапно відновили подачу газу до всіх абонентів”, — зазначили в обладміністрації.

