Символ з Тернопільщини став частиною різдвяного декору біля резиденції Прем’єр-міністра Великої Британії на Даунінг-стріт у Лондоні. Про це повідомили на фейсбук-сторінці British Embassy Kyiv.

“Якщо придивитися до ялинки біля резиденції Прем’єр-міністра на Даунінг-стріт, можна побачити маленьку частинку України. Виготовлена вручну в місті Тернопіль, Жар-птиця на верхівці ялинки є українським символом світла, оновлення та життєдайної сили сонця. Її пір’я, за повір’ям, приносять захист, натхнення та удачу тим, хто їх знаходить”, — йдеться у повідомленні.

У ці часи темряви жар-птиця на ялинці Даунінг-стріт є постійним нагадуванням про стійкість, силу та надію України, додали у British Embassy Kyiv.

