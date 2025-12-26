На Тернопільщину насуваються хуртовини
На Тернопільщині рятувальники попереджають про негоду.
Про це йдеться у повідомленні ГУ ДСНС у Тернопільській області.
Так, за даними обласного центру з гідрометеорології, 27–29 грудня на Тернопільщині очікується ускладнення погодних умов.
“27 грудня — мокрий сніг, ожеледиця, пориви вітру до 20 м/с. 28–29 грудня — сніг, мокрий сніг, хуртовини, ожеледиця. Температура від -4° до +1°”, — йдеться у прогнозі синоптиків.
Через негоду в області оголосили жовтий рівень небезпечності.
“Такі умови можуть ускладнювати рух транспорту та створювати небезпеку для пішоходів. Водіям — дотримуйтесь безпечної швидкості та дистанції. Пішоходам — будьте обережні на тротуарах і переходах. Уникайте перебування на вулиці під час сильного вітру”, — зазначають рятувальники.
У разі небезпеки телефонуйте 101.