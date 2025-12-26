На Тернопільщині рятувальники попереджають про негоду.

Про це йдеться у повідомленні ГУ ДСНС у Тернопільській області.

Так, за даними обласного центру з гідрометеорології, 27–29 грудня на Тернопільщині очікується ускладнення погодних умов.

“27 грудня — мокрий сніг, ожеледиця, пориви вітру до 20 м/с. 28–29 грудня — сніг, мокрий сніг, хуртовини, ожеледиця. Температура від -4° до +1°”, — йдеться у прогнозі синоптиків.

Через негоду в області оголосили жовтий рівень небезпечності.

“Такі умови можуть ускладнювати рух транспорту та створювати небезпеку для пішоходів. Водіям — дотримуйтесь безпечної швидкості та дистанції. Пішоходам — будьте обережні на тротуарах і переходах. Уникайте перебування на вулиці під час сильного вітру”, — зазначають рятувальники.

У разі небезпеки телефонуйте 101.

