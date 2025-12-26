У Тернополі затвердили рішення про організацію харчування у закладах освіти.

Про це повідомили у ТМР.

24 грудня виконавчий комітет Тернопільської міської ради затвердив рішення про організацію харчування здобувачів освіти у закладах загальної середньої, професійної та фахової передвищої освіти у 2026 році. Це рішення впорядковує організацію харчування для учнів, які звільнені від плати за одноразове харчування.

Від оплати за харчування у закладах освіти звільнені всі учні 1-4 класів. Також пільгова категорія учнів 5-11 класів та студенти закладів професійної та фахової передвищої освіти.

Харчування здобувачів освіти пільгових категорій здійснюватиметтся відповідно до Порядку фіксації, обліку та звітності послуг з харчування у закладах освіти.

