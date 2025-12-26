У Тернополі відбулася панахида «Світло молитви в темряві війни» — щомісячна традиція вшанування полеглих захисників України та підтримки їхніх родин.

Захід відбувся біля меморіальної стели «Воїнам, загиблим за волю України».

У спільній молитві об’єдналися рідні загиблих, духовенство, представники влади та жителі міста.

Під час богослужіння поіменно згадали всіх земляків, які загинули у грудні в різні роки, починаючи з 2014-го.

Після молитви поклали квіти до Меморіальної стели та запалили лампадки — на знак пам’яті, вдячності й глибокої шани тим, хто віддав життя за свободу України.

Такі панахиди у Тернополі відбуваються в останню п’ятницю кожного місяця. Це час спільної молитви й пам’яті, повідомили у Тернопільській ОВА.

