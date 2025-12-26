24 грудня виконавчий комітет Тернопільської міської ради прийняв рішення про встановлення вартості харчування та порядку нарахування батьківської плати в закладах (групах) дошкільної освіти громади. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2026 року.

Про це повідрмили у пресслужбі ТМР.

Згідно з рішенням, повна вартість харчування на одну дитину в день у закладах дошкільної освіти та відповідних підрозділах шкіл залишається незмінною – на рівні 2025 року:

50 грн – для дітей раннього та молодшого віку (від 2 до 4 років);

65 грн – для дітей середнього та старшого дошкільного віку (від 4 до 6 (7) років).

Рішенням також зазначено перелік категорій дітей, які звільняються від оплати за харчування або мають право на знижку.

Повністю звільняються від плати:

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

діти з малозабезпечених сімей, які отримують державну соціальну допомогу;

діти із сімей, де сукупний дохід на кожного члена сім’ї не перевищує рівня забезпечення прожиткового мінімуму;

діти з числа внутрішньо переміщених осіб та ті, що мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів;

діти з інвалідністю та діти з особливими освітніми потребами;

діти загиблих (померлих, зниклих безвісти) Захисників і Захисниць України, а також ветеранів війни (відповідно до ст. 10 та 10¹ ЗУ «Про статус ветеранів війни…»);

діти, один із батьків яких має статус особи з інвалідністю внаслідок війни або статус учасника бойових дій;

діти, батьки яких беруть безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України у зв’язку з військовою агресією рф;

діти із сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах.

Крім повного звільнення від оплати, затверджені також додаткові знижки.

Зокрема, знижка 50% надається багатодітним сім’ям, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років (або до 23 років, якщо дитина навчається за денною формою у закладах професійної чи вищої освіти).

Також знижка 30% від вартості харчування встановлена для дітей, які (або один із батьків яких) офіційно зареєстровані на території Тернопільської міської територіальної громади.

