На Тернопільщини розслідують черговий факт шахрайства, пов’язаний із проведенням псевдовалютних операцій у месенджері.

Про це інформує відділ комунікації поліції Тернопільської області.

До поліцейських надійшло звернення від тернополянки 1995 року народження. Жінка розповіла, що невідома їй особа, користуючись месенджером та спеціально створеним чат-ботом для криптообміну, заволоділа її грошима під приводом здійснення валютних операцій.

Зі слів заявниці, вона самостійно перерахувала 49 750 гривень зі свого карткового рахунку на шахрайський банківський рахунок, після чого зв’язок із «обмінником» припинився.

За вказаним фактом проводиться перевірка.

Поліція вкотре застерігає

Правоохоронці вкотре наголошують:

не довіряйте «обмінникам» у месенджерах та соціальних мережах;

не здійснюйте фінансові операції з неперевіреними акаунтами;

офіційні криптосервіси мають ліцензії, відкриті контакти та зрозумілу систему підтримки клієнтів;

у разі підозри на шахрайство негайно звертайтеся до поліції.

