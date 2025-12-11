На базі греко-католицького богословського факультету Пряшівського університету (м. Пряшів, Словаччина) відбулася міжнародна наукова конференція «Сімейна медіація в теорії і практиці: міждисциплінарний діалог та інновації для практики».

Захід організовано Пряшівським університетом у співпраці з Міністерством юстиції Словацької Республіки, Університетом Коменського в Братиславі та соціально-гуманітарним факультетом Західноукраїнського національного університету.

Наукові гаранти конференції: проф. Габрієль Паля (Пряшівський університет, Словаччина); проф. Петер Тірпак (Пряшівський університет, Словаччина); проф. Оксана Гомотюк (Західноукраїнський національний університет); доц. Юрій Попович (Пряшівський університет, Словаччина).

Тематика конференції – сімейна медіація – розглядалася як важливий механізм конструктивного врегулювання конфліктів у родині за участі нейтрального медіатора. Її міждисциплінарна природа поєднує знання з теології, права, психології, педагогіки, соціальної роботи та комунікації.

Серед ключових акцентів конференції: збереження подружжя та родини; медіаційні стратегії у випадку розлучення; забезпечення батьківських прав та обов’язків; врегулювання майнових питань; роль ефективної комунікації у подоланні сімейних конфліктів.

У роботі пленарного засідання взяли участь науковці ЗУНУ: Юрій Щербяк, професор соціально-гуманітарного факультету, керівник центру міжнародних соціально-гуманітарних студій. Тема виступу – «Сімейна медіація як інструмент соціально-педагогічної підтримки сімей внутрішньо переміщених осіб: українські реалії та перспективи». У доповіді представлено український досвід роботи з сім’ями ВПО, можливості медіації у зниженні психологічної напруги та підвищенні ефективності соціально-педагогічного супроводу.

Луїза Романадзе та Оксана Яремко, кандидати юридичних наук, доценти кафедри психології та соціальної роботи, виступили з доповіддю на тему: «Медіація у випадках домашнього насильства: на перетині безпеки, підтримки та відповідальності». Науковиці презентували сучасні моделі втручання, етичні виклики та правові механізми підтримки постраждалих.

Під час секційних засідань свої напрацювання представили науковці ЗУНУ. Професор Оксана Гомотюк та Анетта Крижановська (PhD) зосередили увагу на темі «Профілактика професійного вигорання у сімейних медіаторів». Юрій Івахів (PhD) представив доповідь «Сімейна медіація як психологічний засіб профілактики психосоматичних порушень у дітей початкової школи». Доцент кафедри освітології і педагогіки ЗУНУ Оксана Кричківська висвітлила тему «Емоційний інтелект як інструмент успішного перемовника». Магістр Юлія Крапівкіна розкрила зміст дослідження «Інтеграція техніки порожнього стільця у сімейну медіацію: психотерапевтичні механізми та медіаційний потенціал». Аспірант ЗУНУ Юрій Стецюк представив роботу «Психологічні характеристики формування медіаторських компетентностей соціального працівника».

Конференція стала платформою для обміну науковими ідеями, представлення міждисциплінарного досвіду та обговорення актуальних викликів сімейної медіації.

Участь науковців ЗУНУ сприяла зміцненню партнерських зв’язків із словацькими університетами, активізації міжнародної співпраці та популяризації українських напрацювань у сфері соціальної роботи, психології та родинного посередництва.

За результатами заходу планується поглиблення співпраці між університетами та розвиток нових спільних наукових і практичних ініціатив.

