Орест Бабик навчався у Підволочиському ліцеї. У час війни став на захист України та кожного з нас. Життя молоденького Воїна, сповнене мрій і планів, обірвалося занадто рано. У 23 роки… Вічна пам’ять та шана юному Герою! Легких хмаринок тобі, Оресте…

«Ще одне молоде життя обірвала війна…

У Підволочиському ліцеї повідомили про загибель Захисника України, учня навчального закладу – Бабика Ореста Сергійовича, 2003 року народження.

19 березня 2026 року Орест загинув від отриманих травм, виконуючи свій військовий обов’язок та захищаючи Україну.

Йому було лише 23… Життя, сповнене мрій і планів, обірвалося занадто рано.

Світла пам’ять про Ореста назавжди залишиться в серцях рідних, близьких, друзів і всієї громади. Ми розділяємо біль непоправної втрати та щиро співчуваємо родині Героя. Вічна пам’ять і шана Захиснику України», – написали у Підволочиському ліцеї.

«З глибоким сумом повідомляємо про загибель Захисника України, нашого земляка – Бабика Ореста Сергійовича, 2003 року народження, жителя села Гречана.

Вічна пам’ять і шана Захиснику України», – написали у Волочиській міській раді.