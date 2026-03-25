Триває збір деревних соків – одних із цінних та поживних лісових продуктів. Їх масово заготовляють постійні лісокористувачі, а також підприємці, які отримують для цього спеціальний дозвіл – лісовий квиток. Такий документ дає право на добування соку у відведених місцях із дотриманням встановлених правил заготівлі.

Однак у межах природно-заповідного фонду, зокрема на території Кременецького ботанічного саду, така діяльність заборонена.

Відповідальність за це порушення природоохоронного законодавства передбачено статтею 91 КУпАП, наголосили у Кременецькому ботанічному саду.