«Шановна громадо!

З глибоким сумом повідомляємо, що підтвердилася звістка про загибель нашого земляка – Садов’юка Степана Олександровича, 1986 року народження, жителя села Залісці Шумської громади.

Він став до лав захисників, щоб боронити наше право на вільне життя. Солдат Садов’юк служив стрільцем 2-го стрілецького відділення 3-го стрілецького взводу 1-ї стрілецької роти.

28 липня 2024 року надійшло сповіщення, що Степан Садов’юк зник безвісти. Востаннє рідні чули його голос напередодні. Степан попередив, що йде на бойове завдання, і просив обов’язково чекати на зв’язок.

Рідні чекали й сподівалися, але дива не сталося… Того дня він загинув поблизу населеного пункту Новоолександрівка Донецької області.

Висловлюємо найщиріші співчуття рідним, близьким, друзям та побратимам захисника.

Вічна пам’ять і слава Герою!

Про час зустрічі та місце прощання буде повідомлено додатково», – написав шумський міський голова Вадим Боярський.