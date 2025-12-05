До Тернополя сьогодні надійшла друга сумна звістка. Ряди Небесного воїнства поповнив захисник Роман Штокало. Його життя обірвалося на 46-у році життя під час виконання бойового завдання на Херсонщині. Вічна памʼять Герою!

«Навіки пішов у вічність, залишивши по собі слід мужності та відваги, наш захисник Штокало Роман Богданович. Його життя обірвалося на 46-му році життя в ході виконання бойового завдання на Херсонщині.

Воїн вважався зниклим безвісти з 4 вересня 2024 року.

Кожен полеглий воїн – це невимовна втрата для Тернополя.

Щиро співчуваємо рідним та близьким захисника. Вічна памʼять Герою!» – написав Сергій Надал

Тернопіль також втратив захисника Віталія Барладина – загинув на Сумщині.

