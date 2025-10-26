Зазвичай виноград на зиму обрізають через 2-3 тижні після того, як з пагонів облетить листя.

Але у цьому процесі винограду можна нашкодити. Щоб цього не допустити, слід знати, які найпоширеніші помилки допускають садівники при обрізанні винограду. Їх зібрала Gazeta.ua.

Найкраще обрізати виноград, коли лоза припиняє дерев’яніти. На зиму слід залишити лише ту частину, яка здерев’яніла до заморозків.

Найпоширеніша помилка новачків ‒ страх обрізати верхні частини рослини. Але саме така обрізка дозволить зав’язатися новим, свіжим листкам. Якщо не обрізати верхню частину лози, вона почне стоншуватися, стане набагато густішою, а нові пагони перестануть з’являтися. Щоб урожай був гарним, після закінчення плодоношення потрібно видаляти з лози від 50 до 90% листя.

Часто недосвідчені садівники також видаляють не ті пагонів, які потрібно зрізати. Хтось вирізає лише старі пагони, залишаючи ті, що ще зможуть дати повноцінний урожай, інші роблять навпаки. Насправді ж краще видалити усі пагони, плодоношення яких закінчилось. Адже особливої користі від них наступного року вже не буде. Не варто залишати тонкі пагони, що не дозріли, які штучно згущують зелену масу винограду. Досвідчені садівники рекомендують залишати лише штамб із товстих багаторічних гілок із дрібними відростками.

Садівники іноді не знають, чи потрібно залишати на гілках пеньки. Досвідчені виноградарі кажуть, що все залежить від віку пагона. Якщо він зрілий, тоді пеньок залишати необхідно. Але довжина не повинна перевищувати 1 см. В інших випадках всі пеньки не тільки можна, але й потрібно обрізати. Якщо лоза однорічна та посадка проходить щорічно, то виноград обрізається повністю, щоб уникнути появи гнилі на залишених “хвостиках”.

Ще одна помилка початківців полягає в недотриманні часу обрізання виноградної лози. Найневдаліші періоди для обрізки – весна та літо. Оптимальний час – пізня осінь.

Часто на винограді залишають пасинки. Але садівники називають їх “зайвим баластом”. Він не лише загущує рослину, а й забирає поживні речовини. Тому залишати їх не можна в жодному разі. Пасинки видаляють обов’язково, щоб звільнити ресурси для дозрівання плодів.

Подобається це: Подобається Завантаження…