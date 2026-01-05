Порушення ПДР – одна з причин смертельної автопригоди: поліція Тернопільщини встановлює обставини нещастя.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася 3 січня на Тернопільщині. Близько 18:45 на трасі «Тернопіль-Львів-Рава-Руська», неподалік повороту до села Цебрів Озернянської громади, не розминулися два автомобілі.



На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Зборівського відділення поліції та слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП в Тернопільській області.



За попередньою інформацією, житель Львова, керуючи автомобілем Mazda 3, здійснив виїзд на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з Opel Astra. У результаті удару від отриманих травм загинув на місці події кермувальник Opel Astra. Двох пасажирів з цього ж автомобіля та одна жінка з Mazda 3 отримали численні тілесні ушкодження. Потерпілих деблокували з металевої пастки рятувальники.



Кермувальника-порушника слідчі поліції затримали відповідно до статті 208 КПК. Фігуранту інкримінують частину 2 статті 286 Кримінального кодексу України. 24-річний водій попередньо тверезий, але у нього взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.



Триває слідство.

