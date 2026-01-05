Поліцейські Тернопільщини розслідують кримінальне провадження за фактом шахрайства, вчиненого з використанням фішингових посилань.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

До правоохоронців надійшло повідомлення від жительки одного з сіл Озернянської територіальної громади Тернопільського району, 1989 року народження. Жінка повідомила, що стала жертвою шахрайських дій у месенджерах.



За попередніми даними, невідома особа, використовуючи мобільні месенджери, під приводом купівлі товарів надіслала заявниці фішингове посилання.



Перейшовши за ним та ввівши банківські дані, потерпіла втратила доступ до власних рахунків.



У подальшому зловмисник здійснив 12 несанкціонованих транзакцій, у результаті яких з карткових рахунків, відкритих у кількох банківських установах, було перераховано 114 808 гривень на сторонній шахрайський картковий рахунок.



Таким чином заявниці завдано матеріальної шкоди на вказану суму.



За цим фактом розпочато досудове розслідування за частиною 4 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюють усі обставини події та осіб, причетних до злочину.

