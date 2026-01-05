На Тернопільщині працівники поліції зареєстрували два кримінальні правопорушення, передбачені статтею 369 Кримінального кодексу України – пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

На автодорозі “Тернопіль – Скалат – Жванець”, неподалік села Великі Бірки Тернопільського району інспектори сектору реагування патрульної поліції зупинили автомобіль Dacia Sandero на іноземній реєстрації.



Під час перевірки документів з’ясувалося, що житель села Колодіївка проігнорував рішення суду та сів за кермо транспортного засобу без дозвільних документів. Фігурант намагався “розв’язати питання” на місці та надав поліцейським неправомірну вигоду в сумі 2 000 гривень. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.



Ще один випадок пропозиції хабаря зафіксували співробітники Бережанського відділу поліції. Під час оформлення адміністративних матеріалів щодо водія Renault Laguna його мати запропонувала працівникам поліції неправомірну вигоду. Жінка хотіла передати правоохоронцям 10 000 гривень, аби її син уникнув відповідальності за керування автомобілем у нетверезому стані.



Поліцейські повідомили про подію відповідні служби. Нетверезого водія притягнуть до адмінвідповідальності за ст. 130 КУпАП, а його матір відповідатиме у суді відповідно до частини 1 статті 369 ККУ.



Працівники поліції наголошують, що пропозиція чи надання хабаря є кримінальним злочином, відповідальність за який несе не лише посадова особа, а й той, хто намагається “домовитися”.

Подобається це: Подобається Завантаження…