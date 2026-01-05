Минулої доби на Тернопільщині у вечірній та нічний час підрозділи ДСНС чотири рази залучалися до ліквідації пожеж у житловому секторі та господарських будівлях. Кожен виклик вимагав оперативних рішень і злагоджених дій.

О 20:08 тривожний сигнал надійшов із хутора Нова Гребля Саранчуківської громади. Там виникла пожежа житлового будинку. Вогнем знищено речі домашнього вжитку, пошкоджено покриття будинку, облицювання стін і стелі на площі 15 квадратних метрів. Рятувальники 7-ї державної пожежно-рятувальної частини оперативно подали ствол та не допустили поширення полум’я на сусідні споруди – врятовано дві будівлі.

Менш ніж за годину, о 21:10, пожежа сталася у селі Іванківці Лановецької громади Кременецького району. Полум’я охопило житловий будинок, знищило стелю, облицювання стін і речі домашнього вжитку. Площа пожежі сягнула 56 квадратних метрів. Рятувальники 11-ї ДПРЧ працювали в апаратах захисту органів дихання та врятували дві сусідні будівлі, не допустивши поширення вогню.

Ніч із неділі на понеділок також видалася неспокійною. О 02:33 у селі Доброполе Бучацької громади Чортківського району виникла пожежа приватної господарської будівлі. Вогнем знищено дрова в приміщенні та зовні споруди, пошкоджено облицювання стін. Завдяки оперативним діям рятувальників 9-ї ДПРЧ врятовано одну будівлю та швидко локалізовано займання.

Ще за годину, о 03:20, пожежа виникла в селі Нападівка Борсуківської громади Кременецького району. Полум’я охопило приватну господарську будівлю, знищило покриття та перекриття, а також близько 300 тюків сіна. Площа пожежі склала 84 квадратних метри. До гасіння було залучено дві автоцистерни та ланку ГДЗС 11-ї ДПРЧ. Врятовано дві будівлі, поширення вогню зупинено.

Ці події ще раз засвідчують: у рятувальників немає вихідних і пауз. Є постійна готовність, відповідальність і робота, спрямована на збереження життя та майна громадян, наголосили в обласній ДСНС.

