«Шановні колеги, дорогі студенти та друзі університетської родини ЗУНУ!

Звертаємося до кожного з Вас із болем, який важко передати словами. Останні удари російського агресора торкнулися людей нашого міста – працівників і студентів ЗУНУ, чиї домівки зруйновані або пошкоджені внаслідок підступних влучань, а рідні та близькі перебувають в лікарні. У когось не стало даху, а в когось – відчуття захищеності та спокою, у когось – здоров’я, яке похитнула війна.

Але є те, чого ворог забрати не може. Це – наша здатність триматися разом. Наша єдність, що сильніша за будь-які руйнування. Наше серце, що завжди знаходить місце, аби зігріти та допомогти іншому.

Ми – університетська спільнота, яка уміє підтримати, простягнути руку і врятувати там, де самотньо та страшно. Тому оголошуємо збір коштів для наших постраждалих працівників та студентів, аби допомогти їм відновитися, мати змогу знову жити, навчатися, працювати, не втрачаючи віри у завтрашній день.

Кожна гривня – це не просто фінансова підтримка. Це знак, що вони не залишилися сам на сам з бідою. Це наш спільний подих надії. Це наша відповідь на зло – людяністю. Це наш спосіб тримати стрій там, де болить найбільше.

Просимо всіх, хто має змогу, долучитися приносити кошти в профспілкову організацію працівників та студентів ЗУНУ, або на факультети та інститути ЗУНУ.

Нехай наше тепло стане для постраждалих не меншою опорою, ніж руки рідних. Нехай кожен відчує, що університет – це не лише місце освіти, а велика родина, в якій не залишають у біді.

Разом ми сильніші. Разом – незламні!

Підтримаймо тих, хто сьогодні найбільше потребує нашого плеча», – йдеться у зверненні навчального закладу.

Подобається це: Подобається Завантаження…